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Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковь

Киев • УНН

 • 4192 просмотра

Православные и греко-католики отмечают Преображение Господне 6 августа по новоюлианскому календарю. В этот день верующие освящают яблоки и другие плоды, готовят постные блюда, но запрещены шумные гуляния и свадьбы.

Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковь

В среду, 6 августа, православные и греко-католики отмечают Преображение Господне, или, как называют этот праздник в народе, Яблочный Спас. УНН собрал традиции и запреты, сопровождающие празднование этого праздника.

Яблочный Спас 2025: дата и изменения по новому календарю

Преображение Господне имеет народное название Спас и традиционно оно употреблялось без всяких прилагательных. В современности Маковей порой именуется медовым Спасом, а первоначальный Спас – яблочным. Это вносит путаницу, как какой праздник называть и что когда святить. К тому же, в традиционной украинской обрядовости с медом был связан именно праздник Преображения Господня (неслучайно именно эта дата, по старому стилю, то есть 19 августа, была изначально выбрана как День пчеловода в Украине).

Начиная с сентября 2023 года Украина перешла на новоюлианский календарь для церковных праздников, что означает, что даты неподвижных праздников, таких как Рождество, теперь отмечаются на 13 дней раньше, чем по старому стилю. Поэтому Яблочный Спас в Украине отмечают сегодня, 6 августа. 

Праздник Преображения считается одним из величайших двунадесятых праздников. Считается, что этот праздник торжественно праздновали с древних христианских времен.

Согласно библейским преданиям, Преображение Господне произошло на горе Голгофе. Однажды Иисус Христос вместе с апостолами Иаковом, Петром и Иоанном отправился туда, чтобы помолиться. Иисус молился в то время, как его ученики отдыхали после изнурительной дороги. Когда же апостолы проснулись, то увидели вокруг Сына Божьего сияние, а вся одежда его стала белой. Впоследствии с небес раздался голос, который произнес: "Это Сын мой возлюбленный, которого я возлюбил. Ему покоритесь".

Иисус просил никому не рассказывать об этом, вместо этого, когда все сошли с горы, он приказал ученикам насобирать яблок и освятить их.

Как и многие христианские праздники, Яблочный Спас имеет временную привязку к праздникам дохристианских времен – именно в этот период наши предки отмечали праздники, связанные со сменой времен года – когда лето постепенно сменяется осенью, происходят изменения в природе. 

Считается, что до этого периода в пищу не употреблялись яблоки из нового урожая.

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Приметы и поверья

Верующие идут в храмы с корзинами, в которых по традиции несут яблоки для освящения. Однако, считается, что в корзину можно положить и другие плоды – груши, сливы, виноград. Иногда люди кладут и овощи, в частности, лук, чеснок. Кроме того, можно положить мед. Корзины принято украшать колосьями пшеницы, цветами.

Не стоит забывать, что алкоголь освящать запрещено. Также в корзину на Яблочный Спас не кладут мясные продукты. Но можно положить выпечку с яблоками, и она должна быть постной, ведь продолжается Успенский пост.

Традиционно освященными дарами угощают родственников, друзей и нуждающихся.

В этот день запрещены громкие гуляния, ссоры. Также традиционно в это время не устраивали свадьбы.

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Что готовят на Яблочный Спас

На Яблочный Спас принято освящать и готовить блюда из яблок нового урожая. Вот что обычно готовится и как празднуют в этот день: 

  • яблочные пироги - постные или с разрешенными праздничными составляющими с яйцом или маслом для не постящихся гостей;
    • печеные яблоки с медом, изюмом, орехами - теплое десертное блюдо, нередко украшают палочкой корицы;
      • яблочные оладьи, штрудель, яблочная галета, постный штрудель (штрудель с яблоками на пиве) и другие десерты без молока, яиц;
        • узвар или компот из яблок и других сезонных плодов (груши, сливы) с медом или сухофруктами;
          • орехи, мед, сезонные фрукты - все то, что освятили в корзине, используют для приготовления и застолья.

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            Павел Башинский

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