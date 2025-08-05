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The New York Times

Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви

Київ • УНН

 • 12245 перегляди

Православні та греко-католики відзначають Преображення Господнє 6 серпня за новоюліанським календарем. Цього дня віряни освячують яблука та інші плоди, готують пісні страви, але заборонені гучні гуляння та весілля.

Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви

У середу, 6 серпня, православні та греко-католики відзначають Преображення Господнє, або, як називають це свято в народі, Яблучний Спас. УНН зібрав традиції та заборони, що супроводжують відзначення цього свята.

Яблучний Спас 2025: дата і зміни за новим календарем

Преображення Господнє має народну назву Спас і традиційно вона вживалася без жодних прикметників. За сучасності Маковій часом іменується медовим Спасом, а первісний Спас - яблучним. Це вносить плутанину як яке свято називати і що коли святити. До того ж, у традиційній українській обрядовості з медом було пов’язане саме свято Преображення Господнього (невипадково саме цю дату, за старим стилем, тобто 19 серпня, було початково вибрано як День пасічника в Україні).

Починаючи з вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар для церковних свят, що означає, що дати нерухомих свят, таких як Різдво, тепер відзначаються на 13 днів раніше, ніж за старим стилем. Тому Яблучний Спас в Україні відзначають сьогодні, 6 серпня. 

Свято Преображення вважається одним із найбільших дванадесятих свят. Вважається, що це свято урочисто святкували з давніх християнських часів.

Згідно з біблійними переказами, Преображення Господнє сталося на горі Голгофі. Одного разу Ісус Христос разом з апостолами Яковом, Петром та Іваном відправився туди, щоб помолитися. Ісус молився у той час, як його учні спочивали після виснажливої дороги. Коли ж апостоли прокинулися, то побачили довкола Сина Божого сяйво, а весь одяг його став білим. Згодом з небес пролунав голос, що промовив: "Це Син мій улюблений, якого я полюбив. Йому коріться".

Ісус просив нікому не розповідати про це, натомість, коли всі зійшли з гори, він наказав учням назбирати яблук і освятити їх.

Як і багато християнських свят, Яблучний Спас має часову прив'язку до свят дохристиянських часів – саме в цей період наші предки відзначали свята, пов'язані зі зміною пір року – коли літо поступово змінюється осінню, відбуваються зміни у природі. 

Вважається, що до цього періоду в їжу не вживалися яблука з нового врожаю.

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Прикмети та повір'я

Віряни йдуть до храмів з кошиками, у яких за традицією несуть яблука для освячення. Однак, вважається, що в кошик можна покласти й інші плоди – груші, сливи, виноград. Іноді люди кладуть і овочі, зокрема, цибулю, часник. Окрім того, можна покласти мед. Кошики прийнято прикрашати колосками пшениці, квітами.

Не варто забувати, що алкоголь освячувати заборонено. Також у кошик на Яблучного Спаса не кладуть м'ясні продукти. Але можна покласти випічку з яблуками, та вона має бути пісною, адже триває Успенський піст.

Традиційно освяченими дарами пригощають родичів, друзів та нужденних.

У цей день заборонено гучні гуляння, сварки. Також традиційно в цей час не влаштовували весілля.

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Що готують на Яблучний Спас

На Яблучний Спас прийнято освячувати й готувати страви з яблук нового врожаю. Ось що зазвичай готується та як святкують цього дня: 

  • яблучні пироги - пісні або з дозволеними святковими складовими з яйцем чи маслом для не постуючих гостей;
    • печені яблука з медом, родзинками, горіхами - тепла десертна страва, нерідко прикрашають паличкою кориці;
      • яблучні оладки, штрудель, яблучна галета, пісний штрудель (штрудель з яблуками на пиві) і інші десерти без молока, яєць;
        • узвар або компот із яблук та інших сезонних плодів (груші, сливи) з медом або сухофруктами;
          • горіхи, мед, сезонні фрукти - все те, що освячили в кошику, використовують для приготування й застілля.

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            Павло Башинський

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