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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Я не буду добрым с ним": Зеленский ответил, сел бы за стол переговоров с путиным или нет

Киев  •  УНН

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Президент Украины готов к переговорам с путиным, если это остановит войну, но считает его врагом. Зеленский отметил, что самый быстрый путь к миру - вступление в НАТО и сохранение санкций против рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров, если это позволит остановить войну, но нет никаких иллюзий относительно владимира путина. По его словам, он воспринимает российского диктатора как врага. Об этом Президент Украины сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает УНН.

Если это единственное условие, при котором мы сможем принести мир гражданам Украины и не терять людей, то, безусловно, мы пойдем на этот формат, на встречу с этими четырьмя участниками. Какое это имеет значение, какое у меня отношение к нему? Я не буду добрым с ним. И я считаю его врагом. Честно говоря, думаю, что он также считает меня врагом. Вот и все 

- сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, смог бы он сесть за стол переговоров напротив путина.

В то же время Президент подчеркнул, что самый быстрый путь к миру - немедленное присоединение Украины к НАТО. По его словам, сильная армия и поддержка Альянса являются ключевыми для безопасности страны.

"Украинская армия должна быть самой большой в Европе и оставаться в Украине", - отметил он.

Также Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций против россии: "Если с российской федерации снимут санкции, я считаю, что это увеличит риск повторного вторжения".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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