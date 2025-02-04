"Я не буду добрим з ним": Зеленський відповів, чи сів би за стіл переговорів із путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо це дозволить зупинити війну, але немає жодних ілюзій щодо володимира путіна. За його словами, він сприймає російського диктатора як ворога. Про це Президент Україна сказав в інтерв‘ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає УНН.

Якщо це єдина умова, за якої ми зможемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то, безперечно, ми підемо на цей формат, на зустріч із цими чотирма учасниками. Яке це має значення, яке в мене ставлення до нього? Я не буду добрим із ним. І я вважаю його ворогом. Чесно кажучи, думаю, що він також вважає мене ворогом. Ось і все - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, чи зміг би він сісти за стіл переговорів навпроти путіна.

Водночас Президент наголосив, що найшвидший шлях до миру – негайне приєднання України до НАТО. За його словами, сильна армія та підтримка Альянсу є ключовими для безпеки країни.

"Українська армія повинна бути найбільшою в Європі та залишатися в Україні", – зазначив він.

Також Зеленський підкреслив важливість збереження санкцій проти росії: "Якщо з російської федерації знімуть санкції, я вважаю, що це збільшить ризик повторного вторгнення".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним".