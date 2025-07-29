Я бы сказал, что это произойдет до конца года: Трамп о возможной встрече с Си Цзиньпином

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
19:02 • 3326 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
17:22 • 21514 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
14:15 • 32781 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 57805 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 128576 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 55893 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 69267 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 176535 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 66126 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 70647 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.7м/с
89%
744мм
Популярные новости
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС29 июля, 11:23 • 61083 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней29 июля, 11:27 • 72087 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 95699 просмотра
В 118-й ОМБр ответили, чувствуют ли давление РФ на Запорожье29 июля, 13:37 • 4374 просмотра
Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - Politico15:51 • 15060 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 96077 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 128575 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 176532 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 226588 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 188118 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Северная Корея
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 133882 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 185931 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 120437 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 115857 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 108514 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервис)
Серия Airbus A320

Я бы сказал, что это произойдет до конца года: Трамп о возможной встрече с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином до конца текущего года. Ранее Трамп заявлял, что не ищет специальной встречи, но получил приглашение посетить Китай.

Я бы сказал, что это произойдет до конца года: Трамп о возможной встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с китайским лидером Си Цзиньпином может состояться до конца года, передает УНН.

Он (Си Цзиньпин - ред.) хочет встретиться. И я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что она состоится до конца года 

- сказал Трамп.

США еще не приняли решения о продлении пошлин для Китая - СМИ29.07.25, 21:39 • 1006 просмотров

Дополнение

Ранее Трамп заявлял, что он не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9