Я бы сказал, что это произойдет до конца года: Трамп о возможной встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с китайским лидером Си Цзиньпином может состояться до конца года, передает УНН.

Он (Си Цзиньпин - ред.) хочет встретиться. И я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что она состоится до конца года - сказал Трамп.

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Ранее Трамп заявлял, что он не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай