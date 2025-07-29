Я бы сказал, что это произойдет до конца года: Трамп о возможной встрече с Си Цзиньпином
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином до конца текущего года. Ранее Трамп заявлял, что не ищет специальной встречи, но получил приглашение посетить Китай.
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с китайским лидером Си Цзиньпином может состояться до конца года, передает УНН.
Он (Си Цзиньпин - ред.) хочет встретиться. И я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что она состоится до конца года
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Ранее Трамп заявлял, что он не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай