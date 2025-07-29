Я б сказав, що відбудеться до кінця року: Трамп про можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

$41.800.02
48.700.28
ukenru
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
20:14 • 494 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
19:02 • 5398 перегляди
Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми
17:50 • 14515 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
17:22 • 22954 перегляди
В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський
Ексклюзив
29 липня, 14:15 • 34080 перегляди
9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?
Ексклюзив
29 липня, 12:17 • 58827 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 130341 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
29 липня, 09:21 • 56209 перегляди
Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталі
Ексклюзив
29 липня, 08:00 • 69396 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
29 липня, 06:30 • 177825 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.6м/с
89%
743мм
Популярнi новини
Ворог завдав смертоносного удару по Харківщині, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою - ДСНС29 липня, 11:23 • 62390 перегляди
кремль відреагував на ультиматум Трампа щодо скорочення терміну угоди з 50 до 10 днів29 липня, 11:27 • 73428 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29 липня, 12:38 • 98229 перегляди
У 118-й ОМБр відповіли, чи відчувають тиск рф на Запоріжжі 29 липня, 13:37 • 7028 перегляди
Плутанина і питання: Білий дім та ЄК опублікували суперечливі версії торговельної угоди - Рolitico15:51 • 16488 перегляди
Публікації
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29 липня, 12:38 • 98354 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 130341 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 липня, 06:30 • 177825 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 227769 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 189262 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Північна Корея
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 134581 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 186600 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 121119 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 116417 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 109053 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервіс)
Airbus A320 серії

Я б сказав, що відбудеться до кінця року: Трамп про можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця поточного року. Раніше Трамп заявляв, що не шукає спеціальної зустрічі, але отримав запрошення відвідати Китай.

Я б сказав, що відбудеться до кінця року: Трамп про можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном може відбутися до кінця року, передає УНН.

Він (Сі Цзіньпін - ред.) хоче зустрітися. І я теж з нетерпінням чекаю на зустріч. Я б сказав, що вона відбудеться до кінця року 

- сказав Трамп.

США ще не вирішили щодо продовження мит для Китаю - ЗМІ29.07.25, 21:39 • 1202 перегляди

Доповнення

Раніше Трамп заявляв, що що він не шукає спеціальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. При цьому він зазначив, що отримав запрошення відвідати Китай

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9