Я б сказав, що відбудеться до кінця року: Трамп про можливу зустріч з Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном може відбутися до кінця року, передає УНН.

Він (Сі Цзіньпін - ред.) хоче зустрітися. І я теж з нетерпінням чекаю на зустріч. Я б сказав, що вона відбудеться до кінця року - сказав Трамп.

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Раніше Трамп заявляв, що що він не шукає спеціальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. При цьому він зазначив, що отримав запрошення відвідати Китай