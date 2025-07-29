США ще не вирішили щодо продовження мит для Китаю - ЗМІ

Сполучені Штати поки що не прийняли остаточного рішення щодо продовження мит для Китаю. При цьому переговорна команда США планує повернутися до Вашингтону для наради з президентом Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Торговий представник Сполучених Штатів Джеймісон Грір заявив після двох днів переговорів з Китаєм, що команда США повернеться до Вашингтона та "поговорить з президентом про те, чи хоче він цього зробити", тобто призупинити зміни мит після закінчення терміну 12 серпня.

Раніше торговельні представники Китаю заявили, що обидві сторони домовилися "наполягати" на призупиненні мит після закінчення існуючого терміну.

Доповнення

США та Китай відновлять переговори у Стокгольмі 12 серпня, щоб спробувати вирішити давні економічні суперечки та продовжити перемир'я щодо мит. Без угоди глобальні ланцюги поставок можуть зіткнутися з новими потрясіннями через різке зростання мит США.

Дональд Трамп заявив, що не шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном, але готовий відвідати Китай лише за його запрошенням. Раніше адміністрація Трампа відмовила президенту Тайваню у зупинці в Нью-Йорку після заперечень Китаю.