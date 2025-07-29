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США еще не приняли решения о продлении пошлин для Китая - СМИ

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Переговорная команда США возвращается в Вашингтон для совещания с президентом Дональдом Трампом относительно продления пошлин для Китая. Торговый представитель Джеймисон Грир сообщил, что решение о приостановлении изменений пошлин после 12 августа еще не принято.

США еще не приняли решения о продлении пошлин для Китая - СМИ

Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения о продлении пошлин для Китая. При этом переговорная команда США планирует вернуться в Вашингтон для совещания с президентом Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир заявил после двух дней переговоров с Китаем, что команда США вернется в Вашингтон и "поговорит с президентом о том, хочет ли он этого сделать", то есть приостановить изменения пошлин после окончания срока 12 августа.

Ранее торговые представители Китая заявили, что обе стороны договорились "настаивать" на приостановке пошлин после окончания существующего срока.

Дополнение

США и Китай возобновят переговоры в Стокгольме 12 августа, чтобы попытаться разрешить давние экономические споры и продлить перемирие по пошлинам. Без соглашения глобальные цепочки поставок могут столкнуться с новыми потрясениями из-за резкого роста пошлин США.

Дональд Трамп заявил, что не ищет встречи с Си Цзиньпином, но готов посетить Китай только по его приглашению. Ранее администрация Трампа отказала президенту Тайваня в остановке в Нью-Йорке после возражений Китая.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
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