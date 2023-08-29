WSJ: Вашингтон с союзниками ищут возможности для долгосрочной военной помощи Украине на случай смены правительства США

Детали

США, Великобритания, а также около 18 стран, не входящих в G7, подписались под обязательством группы предоставлять долгосрочную помощь Украине, в том числе Нидерланды, Швеция и другие европейские страны. Западные партнеры хотят быть уверенными в том, что Украина будет достаточно сильной в будущем, чтобы сдержать россию от повторного нападения, пишет издание.

Западные чиновники, как сообщается, также ищут способы зафиксировать обещания поддержки и ограничить возможности будущих правительств отступить из-за опасений, к примеру, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США не даст ему возможности сократить объемы помощи.

Практическая реализация этого плана оказывается сложной, говорят чиновники. Среди прочего, администрация президента США Джо Байдена ограничена в своих возможностях связывать будущие администрации международными соглашениями, хотя республиканцы в Конгрессе могут оказывать давление на будущую администрацию Республиканской партии, чтобы сохранить поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый доллар помощи со стороны США контролируется довольно жестко – министр

Трамп, как отмечается, уже продемонстрировал готовность отменить соглашения своих предшественников с иностранными столицами. Кроме того, европейские государства не имеют достаточного финансового и военного потенциала, чтобы взять на себя обязательства, если будущий президент сократит или прекратит американскую помощь Киеву, пишет издание. Кроме того, Трамп заявил, что положит конец войне за один день, заявляя, что посадит Украину и россию за стол переговоров для заключения соглашения.

Также отмечается, что в разгар войны партнерам Украины необходимо выяснить, какими могут быть будущие военные потребности страны. Им, как пишет издание, нужно будет гарантировать, что оборонная промышленность стран-членов Альянса сможет предоставить обещанную военную помощь Украине, не подрывая при этом собственные потребности.

Хотя во время встречи НАТО в Вильнюсе Байден заявил, что США "будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах по безопасности с Украиной", американские чиновники заявили, что они еще не определились с тем, как будет выглядеть это соглашение. Одно из предложений, по словам представителя администрации, заключается в том, чтобы США и Украина договорились о меморандуме о взаимопонимании, не заключая при этом договор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о гарантиях безопасности: договор с США должен быть похож на израильскую модель

3 августа Государственный департамент заявил, что возглавил первую американскую встречу, посвященную потенциальной форме долгосрочного американского соглашения. Участие в обсуждении приняли украинские чиновники, представители Пентагона и Белого дома. "Что нужно сделать США, так это конкретизировать, какие именно системы вооружений они предоставят Украине. США могли бы взять на себя обязательства уже сегодня предоставить Украине, например, истребители F-16 или другие истребители", - сказал Сет Джонс, директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Выступая перед журналистами на прошлой неделе, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что, несмотря на оппозицию со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей, сильная двухпартийная поддержка Киева сохраняется, и что он сообщил об этом Украине и европейским партнерам.

Если Вашингтон существенно уменьшит свою поддержку Украины, отмечает издание, Европа вряд ли будет способна финансово или военно заполнить этот пробел. Хотя большинство европейских правительств остаются преданными поддержке Украины, континент сталкивается с жестким финансовым давлением, и лишь немногие страны имеют оборонную промышленность, способную сравниться с американской мощью, указывается в статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США республиканцы могут потребовать инспектора для контроля за финансированием Украины – Politico