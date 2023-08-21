У США республіканці можуть вимагати інспектора для контролю за фінансуванням України - Politico

ukru
29 березня, 17:57 • 273684 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 366762 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 303614 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 338578 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303425 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221195 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205792 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165003 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536685 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175534 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 40796 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 47256 перегляди
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 33384 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 34825 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 24579 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393868 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536685 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569978 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566978 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466787 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205571 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 366762 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175538 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166405 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137288 перегляди
Актуальне
У США республіканці можуть вимагати інспектора для контролю за фінансуванням України - Politico

У США республіканці можуть вимагати інспектора для контролю за фінансуванням України - Politico

Київ • УНН

 • 1322021 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Республіканці у Конгресі США можуть вимагати, аби був інспектор для контролю за фінансуванням України. Про це з посиланням на джерела 19 серпня повідомило Politico, пише УНН.

Цитата

"Республіканці можуть попросити, за словами тих, хто близький до процесу, якогось інспектора для контролю за фінансуванням України для запобігання корупції", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Розмови про це ведуться на тлі запиту Білого дому до Конгресу США про схвалення ще 24,1 мільярда доларів, щоб продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які зазнають наслідків війни з росією.

Як зазначається, фінансова підтримка України здебільшого, як і раніше, підтримується обома партіями. "Але серед республіканців у Палаті представників є давній скептицизм щодо продовження фінансування війни в Україні, і неясно, чи хоче Маккарті (спікер Палати представників, представник Республіканської партії Кевін Маккарті - ред.) кинути їм виклик, щоб укласти ще одну угоду з Байденом. Помічники Білого дому та представники Демократичної партії на переговорах у Конгресі очікують, що спікер, щоб заспокоїти вкрай правих, наполягатиме на деяких скороченнях і може будь-якої миті погрожувати підірвати зусилля щодо пакету (допомоги - ред.)", - пише видання.

При цьому конгресмен Дон Бекон (від штату Небрація), щирий прихильник України та союзник Маккарті, як повідомляється, сказав, що він підтримає лише той пакет допомоги для України, "який гарантує, що передова зброя, як-от армійська тактична ракетна система далекого радіусу дії, потрапить на поле бою". "Без цієї гарантії він не бачить сенсу в подальшому виснаженні американських запасів і витрачанні додаткових грошей, щоб тримати Україну в глухому куті з росією", - зазначає видання.

Доповнення

Республіканці і раніше наполягали на появі інспектора.

Перед голосуванням у Палаті представників у липні у повну версію проекту оборонного бюджету Палати представників комітети додали пропозицію республіканця Метта Гейца про додаткового спеціального інспектора (за зразком інспектора з питань відновлення Афганістану), який перевірятиме допомогу, що надходить в Україну.

Згідно із поправкою про спецінспектора, адміністрація президента США також повинна була б надавати публічний звіт, щодо військової та невійськової допомоги наданої Україні. Прописані були й інші форми звітування, щодо допомоги, наданої Україні, як з боку США, так і з боку інших союзників та партнерів. Зокрема, у розділі 1225 ідеться, що "міністр оборони США має подавати конгресовим комітетам з питань оборони план заохочення збільшення загальних внесків країн-союзників".

Міноборони США, Агентство США з міжнародного розвитку та Держдеп вже мають аналогічних інспекторів, які ведуть відповідні перевірки, а також звітують у Конгресі. В офіційній заяві від 10-го липня адміністрація повідомила законодавцям, що виступає проти положення про нового спецінспектора для України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.58
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27