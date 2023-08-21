У США республіканці можуть вимагати інспектора для контролю за фінансуванням України - Politico

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"Республіканці можуть попросити, за словами тих, хто близький до процесу, якогось інспектора для контролю за фінансуванням України для запобігання корупції", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Розмови про це ведуться на тлі запиту Білого дому до Конгресу США про схвалення ще 24,1 мільярда доларів, щоб продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які зазнають наслідків війни з росією.

Як зазначається, фінансова підтримка України здебільшого, як і раніше, підтримується обома партіями. "Але серед республіканців у Палаті представників є давній скептицизм щодо продовження фінансування війни в Україні, і неясно, чи хоче Маккарті (спікер Палати представників, представник Республіканської партії Кевін Маккарті - ред.) кинути їм виклик, щоб укласти ще одну угоду з Байденом. Помічники Білого дому та представники Демократичної партії на переговорах у Конгресі очікують, що спікер, щоб заспокоїти вкрай правих, наполягатиме на деяких скороченнях і може будь-якої миті погрожувати підірвати зусилля щодо пакету (допомоги - ред.)", - пише видання.

При цьому конгресмен Дон Бекон (від штату Небрація), щирий прихильник України та союзник Маккарті, як повідомляється, сказав, що він підтримає лише той пакет допомоги для України, "який гарантує, що передова зброя, як-от армійська тактична ракетна система далекого радіусу дії, потрапить на поле бою". "Без цієї гарантії він не бачить сенсу в подальшому виснаженні американських запасів і витрачанні додаткових грошей, щоб тримати Україну в глухому куті з росією", - зазначає видання.

Доповнення

Республіканці і раніше наполягали на появі інспектора.

Перед голосуванням у Палаті представників у липні у повну версію проекту оборонного бюджету Палати представників комітети додали пропозицію республіканця Метта Гейца про додаткового спеціального інспектора (за зразком інспектора з питань відновлення Афганістану), який перевірятиме допомогу, що надходить в Україну.

Згідно із поправкою про спецінспектора, адміністрація президента США також повинна була б надавати публічний звіт, щодо військової та невійськової допомоги наданої Україні. Прописані були й інші форми звітування, щодо допомоги, наданої Україні, як з боку США, так і з боку інших союзників та партнерів. Зокрема, у розділі 1225 ідеться, що "міністр оборони США має подавати конгресовим комітетам з питань оборони план заохочення збільшення загальних внесків країн-союзників".

Міноборони США, Агентство США з міжнародного розвитку та Держдеп вже мають аналогічних інспекторів, які ведуть відповідні перевірки, а також звітують у Конгресі. В офіційній заяві від 10-го липня адміністрація повідомила законодавцям, що виступає проти положення про нового спецінспектора для України.