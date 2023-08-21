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В США республиканцы могут потребовать инспектора для контроля за финансированием Украины - Politico

Киев • УНН

 • 1322017 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Республиканцы в Конгрессе США могут требовать, чтобы был инспектор для контроля за финансированием Украины. Об этом со ссылкой на источники 19 августа сообщило Politico, пишет УНН.

Цитата

"Республиканцы могут попросить, по словам тех, кто близок к процессу, какого-то инспектора для контроля за финансированием Украины для предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Детали

Разговоры об этом ведутся на фоне запроса Белого дома к Конгрессу США об одобрении еще 24,1 миллиарда долларов, чтобы продолжать поддерживать безопасность Украины, ее экономические и гуманитарные потребности, а также помогать другим странам, которые испытывают последствия войны с россией.

Как отмечается, финансовая поддержка Украины в основном по-прежнему поддерживается обеими партиями. "Но среди республиканцев в Палате представителей есть давний скептицизм относительно продолжения финансирования войны в Украине, и неясно, хочет ли Маккарти (спикер Палаты представителей, представитель Республиканской партии Кевин Маккарти - ред.) бросить им вызов, чтобы заключить еще одно соглашение с Байденом. Помощники Белого дома и представители Демократической партии на переговорах в Конгрессе ожидают, что спикер, чтобы успокоить крайне правых, будет настаивать на некоторых сокращениях и может в любой момент угрожать подорвать усилия по пакету (помощи - ред.)", - пишет издание.

При этом конгрессмен Дон Бэкон (от штата Небрация), искренний сторонник Украины и союзник Маккарти, как сообщается, сказал, что он поддержит только тот пакет помощи для Украины, "который гарантирует, что передовое оружие, например армейская тактическая ракетная система дальнего радиуса действия, попадет на поле боя". "Без этой гарантии он не видит смысла в дальнейшем истощении американских запасов и трате дополнительных денег, чтобы держать Украину в тупике с россией", - отмечает издание.

Дополнение

Республиканцы и ранее настаивали на появлении инспектора.

Перед голосованием в Палате представителей в июле в полную версию проекта оборонного бюджета Палаты представителей комитеты добавили предложение республиканца Мэтта Гейца о дополнительном специальном инспекторе (по образцу инспектора по вопросам восстановления Афганистана), который будет проверять помощь, поступающую в Украину.

Согласно поправке о специнспекторе, администрация президента США также должна была бы предоставлять публичный отчет о военной и невоенной помощи, предоставленной Украине. Прописаны были и другие формы отчетности о помощи, предоставленной Украине, как со стороны США, так и со стороны других союзников и партнеров. В частности, в разделе 1225 говорится, что "министр обороны США должен подавать конгрессовым комитетам по вопросам обороны план поощрения увеличения общих взносов стран-союзников".

Минобороны США, Агентство США по международному развитию и Госдеп уже имеют аналогичных инспекторов, которые ведут соответствующие проверки, а также отчитываются в Конгрессе. В официальном заявлении от 10-го июля администрация сообщила законодателям, что выступает против положения о новом специнспекторе для Украины.

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