WSJ: Вашингтон з союзниками шукають можливості для довгострокової військової допомоги Україні на випадок зміни уряду США

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США, Велика Британія, а також близько 18 країн, що не входять до G7, підписалися під зобов'язанням групи надавати довгострокову допомогу Україні, у тому числі Нідерланди, Швеція та інші європейські країни. Західні партнери хочуть бути впевненими в тому, що Україна буде достатньо сильною в майбутньому, щоб стримати росію від повторного нападу, пише видання.

Західні чиновники, як повідомляється, також шукають способи зафіксувати обіцянки підтримки і обмежити можливості майбутніх урядів відступити через побоювання, до прикладу, що повернення Дональда Трампа на посаду президента США не дасть йому можливості скоротити обсяги допомоги.

Практична реалізація цього плану виявляється складною, кажуть чиновники. Серед іншого, адміністрація президента США Джо Байдена обмежена у своїх можливостях зв'язувати майбутні адміністрації міжнародними угодами, хоча республіканці в Конгресі можуть чинити тиск на майбутню адміністрацію Республіканської партії, щоб зберегти підтримку.

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Трамп, як зазначається, уже продемонстрував готовність скасувати угоди своїх попередників з іноземними столицями. Окрім того, європейські держави не мають достатнього фінансового та військового потенціалу, щоб взяти на себе зобов'язання, якщо майбутній президент скоротить або припинить американську допомогу Києву, пише видання. Окрім того, Трамп заявив, що покладе край війні за один день, заявляючи, що посадить Україну і росію за стіл переговорів для укладення угоди.

Також зазначається, що в розпал війни партнерам України необхідно з'ясувати, якими можуть бути майбутні військові потреби країни. Їм, як пише видання, потрібно буде гарантувати, що оборонна промисловість країн-членів Альянсу зможе надати обіцяну військову допомогу Україні, не підриваючи при цьому власні потреби.

Хоча під час зустрічі НАТО у Вільнюсі Байден заявив, що США "вестимуть переговори про довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання з Україною", американські чиновники заявили, що вони ще не визначилися з тим, як виглядатиме ця угода. Одна з пропозицій, за словами представника адміністрації, полягає в тому, щоб США і Україна домовилися про меморандум про взаєморозуміння, не укладаючи при цьому договір.

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3 серпня Державний департамент заявив, що очолив першу американську зустріч, присвячену потенційній формі довгострокової американської угоди. Участь в обговоренні взяли українські посадовці, представники Пентагону та Білого дому. "Що потрібно зробити США, так це конкретизувати, які саме системи озброєнь вони нададуть Україні. США могли б взяти на себе зобов'язання вже сьогодні надати Україні, наприклад, винищувачі F-16 або інші винищувачі ", - сказав Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Виступаючи перед журналістами минулого тижня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що, попри опозицію з боку деяких республіканців у Палаті представників, сильна двопартійна підтримка Києва зберігається, і що він повідомив про це Україні та європейським партнерам.

Якщо Вашингтон суттєво зменшить свою підтримку України, зазначає видання, Європа навряд чи буде спроможна фінансово чи військово заповнити цю прогалину. Хоча більшість європейських урядів залишаються відданими підтримці України, континент стикається з жорстким фінансовим тиском, і лише деякі країни мають оборонну промисловість, здатну зрівнятися з американською міццю, вказується у статті.

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