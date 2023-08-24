Кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко - міністр

З його слів, є досить тісна співпраця зі структурами з боку США.

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«У нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, яким чином ця допомога використовується», - сказав Марченко.

Нагадаємо

Міноборони США, Агентство США з міжнародного розвитку та Держдеп мають інспекторів, які ведуть перевірки, а також звітують у Конгресі.

Однак, на тлі запиту Білого дому до Конгресу США про схвалення ще 24,1 мільярда доларів, щоб продовжувати підтримувати безпеку України, а також допомагати іншим країнам, які зазнають наслідків війни з росією, за даними джерел американських ЗМІ, республіканці у Конгресі США можуть вимагати, аби був інспектор для контролю за фінансуванням України.