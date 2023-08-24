Каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко - министр.
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинская сторона постоянно предоставляет всю информацию, каким образом используется помощь США, сообщил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.
По его словам, есть достаточно тесное сотрудничество со структурами со стороны США.
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«У нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем всю информацию, каким образом эта помощь используется», - сказал Марченко.
Напомним
Минобороны США, Агентство США по международному развитию и Госдеп имеют инспекторов, которые ведут проверки, а также отчитываются в Конгрессе.
Однако, на фоне запроса Белого дома к Конгрессу США об одобрении еще 24,1 миллиарда долларов, чтобы продолжать поддерживать безопасность Украины, а также помогать другим странам, испытывающим последствия войны с россией, по данным источников американских СМИ, республиканцы в Конгрессе США могут требовать, чтобы был инспектор для контроля за финансированием Украины.