Сполучені Штати роблять усе можливе для підтримки України та контрнаступу - Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сполучені Штати роблять усе можливе для того, щоб підтримати Україну у боротьбі з російськими загарбниками, а також український контрнаступ. На цьому під час брифінгу наголосив радник з національної безпеки США Джек Салліван, передає кореспондент УНН.
Деталі
Він розповів, що протягом двох останніх років було "багато аналізу" щодо того, як розгортатимуться події в Україні. Сполучені Штати бачили "численні зміни" у цих звітах, оскільки ситуація на полі бою змінюється динамічно, додав радник.
Цитата
"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, її контрнаступ. Ми не збираємося перешкоджати результату. Ми не збираємося передбачати, що станеться, тому що ця війна за своєю суттю була непередбачуваною... Я вірю та переконаний у спроможності та, особливо, в хоробрості українських бійців продовжувати просуватися на полі бою", - заявив Салліван.
Нагадаємо
Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що США вітатимуть будь-яку країну, яка відіграє роль у донесенні до росії важливості, щоб вони повністю залишили Україну і припинили спроби порушення територіальної цілісності та суверенітету України.