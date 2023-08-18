Соединенные Штаты делают все возможное для поддержки Украины и контрнаступления - Салливан

Детали

Он рассказал, что в течение двух последних лет было "много анализа" относительно того, как будут разворачиваться события в Украине. Соединенные Штаты видели "многочисленные изменения" в этих отчетах, поскольку ситуация на поле боя меняется динамично, добавил советник.

Цитата

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, ее контрнаступление. Мы не собираемся препятствовать результату. Мы не собираемся предсказывать, что произойдет, потому что эта война по своей сути была непредсказуемой... Я верю и убежден в способности и, особенно, в храбрости украинских бойцов продолжать продвигаться на поле боя", - заявил Салливан.

Напомним

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что США будут приветствовать любую страну, которая играет роль в донесении до России важности, чтобы они полностью покинули Украину и прекратили попытки нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.