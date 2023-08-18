США вітатимуть будь-яку країну, яка відіграє роль у донесенні до рф важливості повністю залишити Україну - Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. США вітатимуть будь-яку країну, яка відіграє роль у донесенні до росії важливості, щоб вони повністю залишили Україну і припинили спроби порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Про це заявив на брифінгу у четвер речник Державного департаменту США Ведант Патель, пише УНН.
Така заява прозвучала у відповідь на запитання щодо потенційного рішення чи якоїсь угоди на саміті G20 у Нью-Делі, щоб зупинити війну.
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"Ми будемо вітати будь-яку країну, яка, по-перше, хоче вжити заходів для підтримки наших українських партнерів, а по-друге, ми будемо вітати будь-яку країну, яка відіграє роль у донесенні, продовженні донесення до російської федерації, наскільки важливо та гостро, щоб вони взагалі залишили Україну і припинили спроби порушення української територіальної цілісності та суверенітету", - зазначив Патель.
Деталі
Речник Держдепартаменту, зважаючи на наближення до 18-місячного рубежу вторгнення росії в Україну, нагадав слова президента США Джо Байдена щодо перемоги у війні в Україні.
"Згадаймо слова президента Байдена, коли він сказав, що перемога у війні в Україні - щоб росія повністю пішла з України", - сказав він.
"США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів, коли настане час", - наголосив Патель.
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