США будут приветствовать любую страну, играющую роль в донесении до рф важности полностью оставить Украину - Госдеп

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о потенциальном решении или каком-то соглашении на саммите G20 в Нью-Дели, чтобы остановить войну.

Цитата

"Мы будем приветствовать любую страну, которая, во-первых, хочет принять меры для поддержки наших украинских партнеров, а во-вторых, мы будем приветствовать любую страну, которая играет роль в донесении, продолжении донесения до российской федерации, насколько важно и остро, чтобы они вообще оставили Украину и прекратили попытки нарушения украинской территориальной целостности и суверенитета", - отметил Патель.

Детали

Представитель Госдепартамента, учитывая приближение к 18-месячному рубежу вторжения россии в Украину, напомнил слова президента США Джо Байдена о победе в войне в Украине.

"Вспомним слова президента Байдена, когда он сказал, что победа в войне в Украине - чтобы россия полностью ушла из Украины", - сказал он.

"США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда наступит время", - подчеркнул Патель.

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