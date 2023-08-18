США будут приветствовать любую страну, играющую роль в донесении до рф важности полностью оставить Украину - Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. США будут приветствовать любую страну, которая играет роль в донесении до россии важности, чтобы они полностью покинули Украину и прекратили попытки нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил на брифинге в четверг спикер Государственного департамента США Ведант Патель, пишет УНН.
Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о потенциальном решении или каком-то соглашении на саммите G20 в Нью-Дели, чтобы остановить войну.
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"Мы будем приветствовать любую страну, которая, во-первых, хочет принять меры для поддержки наших украинских партнеров, а во-вторых, мы будем приветствовать любую страну, которая играет роль в донесении, продолжении донесения до российской федерации, насколько важно и остро, чтобы они вообще оставили Украину и прекратили попытки нарушения украинской территориальной целостности и суверенитета", - отметил Патель.
Детали
Представитель Госдепартамента, учитывая приближение к 18-месячному рубежу вторжения россии в Украину, напомнил слова президента США Джо Байдена о победе в войне в Украине.
"Вспомним слова президента Байдена, когда он сказал, что победа в войне в Украине - чтобы россия полностью ушла из Украины", - сказал он.
"США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда наступит время", - подчеркнул Патель.
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