Зеленський про гарантії безпеки: договір із США має бути схожим на ізраїльську модель

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"(У договорах щодо гарантії безпеки, - ред.) Повинні бути санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки - меню велике, але клієнт різний, скажімо так. Зі Сполученими Штатами буде більш потужний двосторонній договір, з Британією сильний. Є держави, які не мають зброї, але мають фінанси і серйозні санкції у разі повторення агресії", - зазначив очільник держави.

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За словами Зеленського, двосторонній договір з США може бути схожим на ізраїльську модель гарантій безпеки.

"Деякі люди писали, і були справедливі, тому що зі Сполученими Штатами у нас, напевно, буде саме така модель - ізраїльська. Там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас й інший ворог", - сказав він.

На питання, чи продовжать ці гарантії діяти за умови зміни президента США, Зеленський відповів: "Вона буде діяти, я впевнений. Тому, що це речі, які голосуються Конгресом і, відповідно, в європейських державах підтримується парламентами держав".

Крім цього, президент підкреслив, що гарантії безпеки між партнерами будуть діяти на шляху України в НАТО: "Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитися, хтось може відмовитися напевно, але нам це потрібно до шляху до НАТО".

Він розповів, що країни-партнери не хочуть "бути втягнутими у війну в Україні своїм особовим складом".

"Нам це не потрібно, і це зрозуміло, бо це буде війна НАТО. Це третя світова", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що до декларації “Групи семи” щодо гарантій безпеки України приєдналось майже 30 держав.