Зеленський про гарантії безпеки: договір із США має бути схожим на ізраїльську модель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Двосторонній договір щодо гарантій безпеки для України повинен містити питання санкцій, озброєння та фінансів. Зі Сполученими Штатами має бути "більш потужний" договір, який буде схожим на "ізраїльську модель", заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, пише УНН.
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"(У договорах щодо гарантії безпеки, - ред.) Повинні бути санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки - меню велике, але клієнт різний, скажімо так. Зі Сполученими Штатами буде більш потужний двосторонній договір, з Британією сильний. Є держави, які не мають зброї, але мають фінанси і серйозні санкції у разі повторення агресії", - зазначив очільник держави.
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За словами Зеленського, двосторонній договір з США може бути схожим на ізраїльську модель гарантій безпеки.
"Деякі люди писали, і були справедливі, тому що зі Сполученими Штатами у нас, напевно, буде саме така модель - ізраїльська. Там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас й інший ворог", - сказав він.
На питання, чи продовжать ці гарантії діяти за умови зміни президента США, Зеленський відповів: "Вона буде діяти, я впевнений. Тому, що це речі, які голосуються Конгресом і, відповідно, в європейських державах підтримується парламентами держав".
Крім цього, президент підкреслив, що гарантії безпеки між партнерами будуть діяти на шляху України в НАТО: "Потім ці гарантії безпеки можуть зменшитися, хтось може відмовитися напевно, але нам це потрібно до шляху до НАТО".
Він розповів, що країни-партнери не хочуть "бути втягнутими у війну в Україні своїм особовим складом".
"Нам це не потрібно, і це зрозуміло, бо це буде війна НАТО. Це третя світова", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що до декларації “Групи семи” щодо гарантій безпеки України приєдналось майже 30 держав.