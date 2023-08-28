Зеленский о гарантиях безопасности: договор с США должен быть похож на израильскую модель

ukru
19:26 • 13535 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 58915 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101171 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102059 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 90398 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85133 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108169 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130627 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166849 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198235 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 36601 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107134 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102036 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100058 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 31347 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166849 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198234 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140807 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147441 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184038 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 31363 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 100059 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119246 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155028 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161960 просмотра
Актуальное
Зеленский о гарантиях безопасности: договор с США должен быть похож на израильскую модель

Зеленский о гарантиях безопасности: договор с США должен быть похож на израильскую модель

Киев • УНН

 • 892053 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Двусторонний договор о гарантиях безопасности для Украины должен содержать вопросы санкций, вооружения и финансов. С Соединенными Штатами должен быть "более мощный" договор, который будет похож на "израильскую модель", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук, пишет УНН.

Цитата

"(В договорах по гарантиям безопасности, - ред.) должны быть санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты - меню большое, но клиент разный, скажем так. С Соединенными Штатами будет более мощный двусторонний договор, с Британией сильный. Есть государства, которые не имеют оружия, но имеют финансы и серьезные санкции в случае повторения агрессии", - отметил глава государства.

Детали

По словам Зеленского, двусторонний договор с США может быть похожим на израильскую модель гарантий безопасности.

"Некоторые люди писали, и были справедливы, потому что с Соединенными Штатами у нас, наверное, будет именно такая модель - израильская. Там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее. Вроде бы израильская, но другое государство у нас и другой враг", - сказал он.

На вопрос, продолжат ли эти гарантии действовать при условии смены президента США, Зеленский ответил: "Она будет действовать, я уверен. Потому, что это вещи, которые голосуются Конгрессом и, соответственно, в европейских государствах поддерживается парламентами государств".

Кроме этого, президент подчеркнул, что гарантии безопасности между партнерами будут действовать на пути Украины в НАТО: "Потом эти гарантии безопасности могут уменьшиться, кто-то может отказаться наверняка, но нам это нужно до пути в НАТО".

Он рассказал, что страны-партнеры не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".

"Нам это не нужно, и это понятно, потому что это будет война НАТО. Это третья мировая", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что к декларации “Группы семи” по гарантиям безопасности Украины присоединилось почти 30 государств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы