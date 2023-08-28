Зеленский о гарантиях безопасности: договор с США должен быть похож на израильскую модель

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"(В договорах по гарантиям безопасности, - ред.) должны быть санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты - меню большое, но клиент разный, скажем так. С Соединенными Штатами будет более мощный двусторонний договор, с Британией сильный. Есть государства, которые не имеют оружия, но имеют финансы и серьезные санкции в случае повторения агрессии", - отметил глава государства.

Детали

По словам Зеленского, двусторонний договор с США может быть похожим на израильскую модель гарантий безопасности.

"Некоторые люди писали, и были справедливы, потому что с Соединенными Штатами у нас, наверное, будет именно такая модель - израильская. Там, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы и так далее. Вроде бы израильская, но другое государство у нас и другой враг", - сказал он.

На вопрос, продолжат ли эти гарантии действовать при условии смены президента США, Зеленский ответил: "Она будет действовать, я уверен. Потому, что это вещи, которые голосуются Конгрессом и, соответственно, в европейских государствах поддерживается парламентами государств".

Кроме этого, президент подчеркнул, что гарантии безопасности между партнерами будут действовать на пути Украины в НАТО: "Потом эти гарантии безопасности могут уменьшиться, кто-то может отказаться наверняка, но нам это нужно до пути в НАТО".

Он рассказал, что страны-партнеры не хотят "быть втянутыми в войну в Украине своим личным составом".

"Нам это не нужно, и это понятно, потому что это будет война НАТО. Это третья мировая", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что к декларации “Группы семи” по гарантиям безопасности Украины присоединилось почти 30 государств.