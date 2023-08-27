Майже 30 країн приєднались до декларації “Групи семи” щодо безпекових гарантій України - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що до декларації “Групи семи” щодо гарантій безпеки України приєдналось майже 30 держав. Про це пише УНН з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
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“Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом, разом із “Сімкою”. Буде більше”, - зазначив Зеленський.
Доповнення
Країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Документ має назву "Спільна декларація про підтримку України", він відкритий для підписання будь-якими країнами. УНН опублікувало повний текст декларації.