Майже 30 країн приєднались до декларації “Групи семи” щодо безпекових гарантій України - Зеленський

Цитата

“Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом, разом із “Сімкою”. Буде більше”, - зазначив Зеленський.

Доповнення

Країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Документ має назву "Спільна декларація про підтримку України", він відкритий для підписання будь-якими країнами. УНН опублікувало повний текст декларації.