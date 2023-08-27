Почти 30 стран присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности Украины - Зеленский

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“По состоянию на сегодня уже более 20 государств присоединились к декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности Украины. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 в целом, вместе с “Семеркой”. Будет больше”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Страны G7 согласовали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины", он открыт для подписания любыми странами. УНН опубликовало полный текст декларации.