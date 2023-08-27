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Почти 30 стран присоединились к декларации "Группы семи" относительно гарантий безопасности Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 1417088 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что к декларации “Группы семи” по гарантиям безопасности Украины присоединилось почти 30 государств. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Цитата 

“По состоянию на сегодня уже более 20 государств присоединились к декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности Украины. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 в целом, вместе с “Семеркой”. Будет больше”, - отметил Зеленский. 

Дополнение 

Страны G7 согласовали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины", он открыт для подписания любыми странами. УНН опубликовало полный текст декларации.

Украинские Национальные Новости

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