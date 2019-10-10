WP: Йованович даст показания в Конгрессе, несмотря на запрет Белого дома

“Йованович и ее адвокат уже “на борту”, — отметил источник. Попытки связаться с экспослом в среду не увенчались успехом. Вместе с тем, остается открытым вопрос, или запретит Госдепартамент Йованович давать показания, как это произошло с послом США при ЕС Гордоном Сондландом. Пока перед законодателями по теме телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским выступил только экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

“Конгрессмены хотят поставить Йованович вопрос о ее взаимодействии с адвокатом (Трампа) Рудольфом Джулиани, самим Трампом и другими лицами, которые имеют отношение к расследованию”, — отмечает издание. Посол была отозвана из Киева в мае, на два месяца раньше запланированного срока.

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Напомним, 7 октября издание Reuters сообщило, что Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе США в рамках объявления импичмента Трампу.