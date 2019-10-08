Імпічмент Трампа: Білий дім не дав ключовому свідку виступити в Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Білий дім Дональда Трампа заблокував можливість послу США в Європейському союзі Гордону Сондленду виступити в Конгресі, передає УНН з посиланням на The Independent.
Так, повідомляється, що Сондленд не з'явився на закрите засідання Конгресу у вівторок вранці, а його адвокат Роберт Лускін сказав, що у дипломата не було вибору після розпоряджень Білого дому.
"Він є чинним послом і державним службовцем і зобов'язаний слідувати їх вказівками", - сказав адвокат.
Нагадаємо, ім'я Сондленда фігурує в скарзі інформатора щодо тиску президента США Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського, яка послужила поштовхом для початку процедури імпічменту щодо американського президента.