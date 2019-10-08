Импичмент Трампа: Белый дом не дал ключевому свидетелю выступить в Конгрессе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Белый дом Дональда Трампа заблокировал возможность послу США в Европейском союзе Гордону Сондленду выступить в Конгрессе, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.
Так, сообщается, что Сондленд не явился на закрытое заседание Конгресса во вторник утром, а его адвокат Роберт Лускин сказал, что у дипломата не было выбора после распоряжений Белого дома.
“Он является действующим послом и государственным служащим и обязан следовать их указаниям”, — сказал адвокат.
Напомним, имя Сондленда фигурирует в жалобе информатора относительно давления президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского, которая послужила толчком для начала процедуры импичмента относительно американского президента.