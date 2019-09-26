Текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским: главное

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал расшифровку июльского телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Основанием для публикации материалов стала некая анонимная жалоба сотрудника американских спецслужб, который утверждал, что во время беседы Трамп давил на украинского коллегу. Сегодня текст этой жалобы так же был опубликован. УНН собрал ключевые моменты, о которых упоминает неизвестный информатор.

Телефонный разговор

"В ходе выполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от нескольких правительственных чиновников США о том, что президент США использует полномочия своего офиса для требования вмешательства со стороны иностранного государства на выборах в США в 2020 году. Это вмешательство включает, среди прочего, оказание давления на другую страну с целью расследования одного из главных внутриполитических конкурентов президента", - такими словами начинает свой доклад информатор.

По его словам, за четыре месяца более полдюжины должностных лиц в США сообщили ему о различных фактах, связанных с этими действиями. Сотрудник спецслужб, который не назвал своего имени, уточнил, что не являлся прямым свидетелем большинства описанных событий, но в то же время считает, что рассказы его коллег заслуживают доверия, так как почти во всех случаях факты, рассказанные ими, совпадают.

Как известно, телефонный разговор между двумя президентами состоялся 25 июля.

"Многочисленные должностные лица Белого дома, непосредственно знавшие о звонке, сообщили мне, что после первоначального обмена любезностями президент использовал оставшуюся часть разговора для продвижения своих личных интересов", - сообщает информатор.

По словам автора жалобы, он узнал от представителей Белого дома, что Трамп оказал давление на Зеленского, чтобы, среди прочего:

- начать или возобновить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера;

- помочь в выявлении якобы того факта, что утверждения о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года возникли в Украине;

- встретиться или поговорить с двумя людьми: адвокатом Трампа Руди Джулиани и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Информатор насчитал около десяти сотрудников Белого дома, которые слышали звонок. Высокопоставленные лица, с которыми он разговаривал, сообщили, что участие в звонке не было заранее ограниченным, так как все ожидали, что это будет "обычный" телефонный разговор с иностранным лидером.

Ограничение доступа к стенограмме

"Через несколько дней после телефонного звонка я узнал от нескольких официальных лиц США, что высокопоставленные чиновники Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного разговора, особенно официальную расшифровку стенограммы разговора, которая была произведена, как обычно, в Ситуационной комнате Белого дома. Этот набор действий подчеркнул для меня, что чиновники Белого дома поняли серьезность того, что произошло в звонке", - сообщил автор жалобы.

По его словам, источники в Белом доме сообщили, что юристы "приказали" им удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся. Вместо этого стенограмма была загружена в отдельную электронную систему, которая используется для хранения и обработки секретной информации особенно чувствительного характера.

Последствия

Информатор упомянул, что 26 июля, на следующий день после телефонного разговора, Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с Зеленским и рядом украинских политиков. Волкера на встречах сопровождал посол США в ЕС Гордон Сондленд.

"Основываясь на многочисленных отчетах об этих встречах, о которых мне рассказывали различные официальные лица США, послы Волкер и Сондленд, по сообщениям, давали советы украинскому руководству о том, как "ориентироваться" в требованиях, которые предъявлял президент (Трамп – ред.) Зеленскому", - сообщил информатор.

Он также упомянул, что узнал от нескольких должностных лиц США, что ориентировочно 2 августа Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с советником Зеленского, Андреем Ермаком. Официальные представители США охарактеризовали встречу как "прямое продолжение" разговора Трампа с Зеленским.

Также со ссылкой на источники информатор сообщил, что Джулиани связался с руководителем ОП Андреем Богданом и тогдашним и.о. СБУ Иваном Бакановым.

Обстоятельства, приведшие к разговору 25 июля

Информатор упомянул, что, начиная с конца марта 2019 года, в издании The Hill появилась серия статей, в которых несколько украинских представителей, в частности генеральный прокурор Юрий Луценко, выдвинули серию обвинений против других украинских высокопоставленных лиц, а также нынешних и бывших высокопоставленных лиц в США.

Так, Луценко и его коллеги утверждали, в частности:

- что у них есть доказательства того, что глава НАБУ Артем Сытник и нардеп VIII созыва Сергей Лещенко "вмешались" в президентские выборы 2016 года в США, предположительно, в сотрудничестве с DNC и посольством США в Киеве;

- что посольство США в Киеве, в частности, посол США Мари Йованович якобы препятствовала расследованию украинскими правоохранительными органами дел о коррупции, в том числе путем предоставления списка тех, кого "нельзя преследовать", и запретила украинским прокурорам выезжать в Соединенные Штаты, чтобы помешать им представить "доказательства" о выборах в США в 2016 году;

- и что Байден оказал давление на пятого президента Украины Петра Порошенко в 2016 году, чтобы тот уволил тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, дабы свернуть расследование в отношении Burisma Holdings, украинской энергетической компании, в совете которой находился сын бывшего вице-президента – Хантер.

25 апреля в интервью Fox News Трамп назвал утверждения Луценко "великими" и "невероятными" и заявил, что генеральный прокурор "хотел бы их услышать".

"Около 29 апреля я узнал от должностных лиц США, которые были непосредственно осведомлены о ситуации, что посол Йованович была внезапно отозвана в Вашингтон высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента для "консультаций" и, скорее всего, будет снята с должности", - сообщил информатор.

Он отметил, что в то же время узнал, что "единомышленники" Джулиани пытались установить контакт с новой командой Зеленского. 6 мая Госдепартамент объявил, что посол Йованович завершит свою работу в Киеве, "как было запланировано". Тем не менее, некоторые источники сообщили, что ее каденция была сокращена из-за давления со стороны обвинений Луценко. Джулиани впоследствии заявил журналистам, что посол Йованович была "отстранена от должности, ... потому что она была частью усилий против президента (Трампа – ред.)".

"Вскоре после инаугурации Президента Зеленского было публично сообщено, что Джулиани встретился с двумя другими украинскими должностными лицами: специальным антикоррупционным прокурором Украины Назаром Холодницким и бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко. И Холодницкий, и Телиженко являются союзниками Луценко и сделали аналогичные обвинения в вышеупомянутой серии статей в The Hill", - говорится в жалобе.

13 июня Трамп сказал журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу, что он получит опасную информацию о своих политических соперниках от иностранного правительства.

21 июня Джулиани написал в Twitter: "Новый президент Украины до сих пор молчит о расследовании украинского вмешательства в 2016 году и предполагаемого подкупа Байденом Порошенко. Время для лидеров расследовать оба дела, если вы хотите очистить имя Украины, которая была оскорблена людьми Хиллари (Хиллари Клинтон - ред.) и Обамы (Барака Обамы - ред.)".

"В середине июля я узнал о внезапном изменении политики в отношении помощи США Украине", - заявил информатор.

Он заявил, что "обеспокоен тем, что эти действия создают угрозу для национальной безопасности США и подрывают усилия правительства США по сдерживанию и противодействию иностранному вмешательству в выборы в США".

Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп упомянул расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена.