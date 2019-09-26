Текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським: головне

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У середу, 25 вересня, Білий дім оприлюднив розшифровку липневої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Підставою для публікації матеріалів стала така собі анонімна скарга співробітника американських спецслужб, який стверджував, що під час бесіди Трамп тиснув на українському колегу. Сьогодні текст цієї скарги так само був опублікований. УНН зібрав ключові моменти, про які згадує невідомий інформатор.

Телефонна розмова

"У ході виконання моїх офіційних обов'язків я отримав інформацію від декількох урядовців США про те, що президент США використовує повноваження свого офісу для вимоги втручання з боку іноземної держави на виборах у США у 2020 році. Це втручання включає, серед іншого, чинення тиску на іншу країну з метою розслідування одного з головних внутрішньополітичних конкурентів президента", - такими словами починає свою доповідь інформатор.

За його словами, за чотири місяці понад півдюжини посадових осіб у США повідомили йому про різні факти, пов'язаних із цими діями. Співробітник спецслужб, який не назвав свого імені, уточнив, що не був прямим свідком більшості описаних подій, але водночас вважає, що розповіді його колег заслуговують довіри, оскільки майже у всіх випадках факти, наведені ними, збігаються.

Як відомо, телефонна розмова між двома президентами відбулася 25 липня.

"Численні посадові особи Білого дому, які безпосередньо знали про дзвінок, повідомили мені, що після початкового обміну люб'язностями президент використав частину розмови для просування особистих інтересів", - повідомляє інформатор.

За словами автора скарги, він дізнався від представників Білого дому, що Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб, серед іншого:

- почати або відновити розслідування діяльності колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера;

- допомогти у виявленні нібито того факту, що твердження про російське втручання у президентські вибори в США 2016 року з'явилися в Україні;

- зустрітися або поговорити з двома людьми: адвокатом Трампа Руді Джуліані і генеральним прокурором США Вільямом Барром.

Інформатор нарахував близько десяти співробітників Білого дому, які чули дзвінок. Високопоставлені особи, з якими він розмовляв, повідомили, що участь у дзвінку не була заздалегідь обмежена, оскільки всі очікували, що це буде "звичайна" телефонна розмова з іноземним лідером.

Обмеження доступу до стенограми

"Через кілька днів після телефонного дзвінка я дізнався від кількох офіційних осіб США, що високопоставлені чиновники Білого дому втрутилися, щоб "заблокувати" всі записи телефонної розмови, особливо офіційну розшифровку стенограми розмови, яка була проведена, як зазвичай, у Ситуаційній кімнаті Білого дому. Цей набір дій підкреслив для мене, що чиновники Білого дому зрозуміли серйозність того, що сталося у дзвінку", - повідомив автор скарги.

За його словами, джерела у Білому домі повідомили, що юристи "наказали" їм видалити електронну стенограму з комп'ютерної системи, в якій такі стенограми зазвичай зберігаються. Замість цього стенограма була завантажена в окрему електронну систему, яка використовується для зберігання і обробки секретної інформації особливо чутливого характеру.

Наслідки

Інформатор згадав, що 26 липня, на наступний день після телефонної розмови, Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер відвідав Київ і зустрівся з Зеленським та деякими українськими політиками. Волкера на зустрічах супроводжував посол США в ЄС Гордон Сондленд.

"Ґрунтуючись на численних звітах про ці зустрічі, про які мені розповідали різні офіційні особи США, посли Волкер і Сондленд, за повідомленнями, давали поради українському керівництву про те, як "орієнтуватися" у вимогах, які пред'являв президент (Трамп - ред.) Зеленському", - повідомив інформатор.

Він також згадав, що дізнався від кількох посадових осіб США, що орієнтовно 2 серпня Джуліані відправився до Мадриду, щоб зустрітися з радником Зеленського, Андрієм Єрмаком. Офіційні представники США охарактеризували зустріч як "пряме продовження" розмови Трампа з Зеленським.

Також із посиланням на джерела інформатор повідомив, що Джуліані зв'язався з керівником ОП Андрієм Богданом і тодішнім в.о. СБУ Іваном Бакановим.

Обставини, що призвели до розмови 25 липня

Інформатор згадав, що, починаючи з кінця березня 2019 року, у виданні The Hill з'явилася серія статей, в яких кілька українських представників, зокрема генеральний прокурор Юрій Луценко, висувають низку звинувачень проти інших українських високопосадовців, а також нинішніх і колишніх високопоставлених осіб у США.

Так, Луценко і його колеги стверджували, зокрема:

- що у них є докази того, що глава НАБУ Артем Ситник і нардеп VIII скликання Сергій Лещенко "втрутилися" у президентські вибори 2016 року в США, імовірно, у співпраці з DNC і посольством США в Києві;

- що посольство США у Києві, зокрема, посол США Марі Йованович нібито перешкоджала розслідуванню українськими правоохоронними органами справ про корупцію, у тому числі шляхом надання списку тих, кого "не можна переслідувати", і заборонила українським прокурорам виїжджати до Сполучених Штатів, щоб перешкодити їм надати "докази" про вибори в США у 2016 році;

- і що Байден чинив тиск на п'ятого президента України Петра Порошенка у 2016 році, щоб той звільнив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, щоб згорнути розслідування стосовно Burisma Holdings, української енергетичної компанії, у раді якої був син колишнього віце-президента – Хантер.

25 квітня в інтерв'ю Fox News Трамп назвав твердження Луценка "великими" і "неймовірними" і заявив, що генеральний прокурор "хотів би їх почути".

"Близько 29 квітня я дізнався від посадових осіб США, які були безпосередньо обізнані у ситуації, що посол Йованович була раптово відкликана до Вашингтона високопосадовцями Державного департаменту для "консультацій" і, швидше за все, буде знята з посади", - повідомив інформатор.

Він зазначив, що у той же час дізнався, що "однодумці" Джуліані намагалися встановити контакт з новою командою Зеленського. 6 травня Держдепартамент оголосив, що посол Йованович завершить свою роботу в Києві, "як було заплановано". Тим не менш, деякі джерела повідомили, що її каденція була скорочена через тиск з боку звинувачень Луценка. Джуліані згодом заявив журналістам, що посол Йованович була "відсторонена від посади, ... тому що вона була частиною зусиль проти президента (Трампа - ред.)".

"Незабаром після інавгурації Президента Зеленського було публічно повідомлено, що Джуліані зустрівся з двома іншими українськими посадовими особами: спеціальним антикорупційним прокурором України Назаром Холодницьким і колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком. І Холодницький, і Теліженко є союзниками Луценка і зробили аналогічні звинувачення у вищезгаданій серії статей у The Hill", - йдеться у скарзі.

13 червня Трамп сказав журналісту ABC Джорджу Стефанопулосу, що він отримає небезпечну інформацію про своїх політичних суперників від іноземного уряду.

21 червня Джуліані написав у Twitter: "Новий президент України досі мовчить про розслідування українського втручання у 2016 році і передбачуваного підкупу Байденом Порошенка. Час для лідерів розслідувати обидві справи, якщо ви хочете очистити ім'я України, яке було опоганене людьми Гілларі (Гілларі Клінтон - ред.) і Обами (Барака Обами - ред.)".

"У середині липня я дізнався про раптову зміну політики щодо допомоги США Україні", - заявив інформатор.

Він заявив, що "стурбований тим, що ці дії створюють загрозу для національної безпеки США і підривають зусилля уряду США щодо стримування і протидії іноземному втручанню у вибори у США".

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена.