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Жалоба информатора: Волкер объяснял Украине, как “ориентироваться” в требованиях Трампа

Киев • УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на следующий день после телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом прилетел в Украину, где давал советы украинскому руководству о том, как “ориентироваться” в требованиях, которые предъявлял Трамп в телефонном разговоре. Об этом говорится в жалобе информатора, опубликованной сегодня комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, передаёт УНН.

Жалоба информатора: Волкер объяснял Украине, как “ориентироваться” в требованиях Трампа

“26 июля, на следующий день после звонка, Специальный представитель США по переговорам в Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и рядом украинских политических деятелей. Посла Волкера на его встречах сопровождал посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд. Основываясь на многочисленных отчетах об этих встречах, о которых мне рассказывали различные официальные лица США, послы Волкер и Сондленд, по сообщениям, давали советы украинскому руководству о том, как „ориентироваться“ в требованиях, которые предъявлял президент (Трамп — ред.) Зеленскому”, — говорится в тексте жалобы.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп упомянул расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена. 

Украинские Национальные Новости

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