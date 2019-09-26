Жалоба информатора: Волкер объяснял Украине, как “ориентироваться” в требованиях Трампа

“26 июля, на следующий день после звонка, Специальный представитель США по переговорам в Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и рядом украинских политических деятелей. Посла Волкера на его встречах сопровождал посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд. Основываясь на многочисленных отчетах об этих встречах, о которых мне рассказывали различные официальные лица США, послы Волкер и Сондленд, по сообщениям, давали советы украинскому руководству о том, как „ориентироваться“ в требованиях, которые предъявлял президент (Трамп — ред.) Зеленскому”, — говорится в тексте жалобы.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп упомянул расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена.