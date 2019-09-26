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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Скарга інформатора: Волкер пояснював Україні, як "орієнтуватися" у вимогах Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер на наступний день після телефонної розмови між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом прилетів в Україну, де давав поради українському керівництву про те, як "орієнтуватися" у вимогах, які пред'являв Трамп в телефонній розмові. Про це йдеться в скарзі інформатора, опублікованій сьогодні комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США, передає УНН.

Скарга інформатора: Волкер пояснював Україні, як "орієнтуватися" у вимогах Трампа

"26 липня, на наступний день після дзвінка, Спеціальний представник США на переговорах в Україні Курт Волкер відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським та низкою українських політичних діячів. Посла Волкера на його зустрічах супроводжував посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд. Грунтуючись на численних звітах про ці зустрічі, про які мені розповідали різні офіційні особи США, посли Волкер і Сондленд, за повідомленнями, давали поради українському керівництву про те, як "орієнтуватися" у вимогах, які пред'являв президент (Трамп - ред.) Зеленському" , - йдеться в тексті скарги.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена.

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