Информатор рассказал о возможных контактах Джулиани с Богданом, Ермаком и Бакановым
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Личный адвокат президента США Руди Джулиани после телефонного разговора украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа якобы связывался с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым в частном порядке, а также ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком. Об этом говорится в жалобе информатора, опубликованной сегодня комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, передаёт УНН.
"Я также узнал от нескольких должностных лиц США, что, по сообщениям, приблизительно 2 августа Джулиани отправился в Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников президента Зеленского, Андреем Ермаком. Официальные представители США охарактеризовали эту встречу, о которой в то время не сообщалось публично, как "прямое продолжение" разговора президента (Трампа – ред.) с Зеленским о "рассмотренных ими делах", - говорится в тексте.
По словам информатора, у адвоката Трампа также могли быть и другие контакты.
"Отдельно несколько должностных лиц США сказали мне, что Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с различными другими советниками Зеленского, включая руководителя Офиса Андрея Богдана и исполняющего обязанности (на то время - ред.) председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Я не знаю, встречались ли эти должностные лица с Джулиани или разговаривали с ним, но несколько официальных лиц США сообщили мне, что Ермак и Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа", - сообщил информатор.
Напомним, накануне Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, в которой, в частности, Трамп упомянул расследование в отношении своего политического оппонента Джо Байдена.