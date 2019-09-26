Інформатор розповів про можливі контакти Джуліані з Богданом, Єрмаком і Бакановим

"Я також дізнався від кількох посадових осіб США, що, за повідомленнями, приблизно 2 серпня Джуліані відправився в Мадрид, щоб зустрітися з одним з радників президента Зеленського, Андрієм Єрмаком. Офіційні представники США охарактеризували цю зустріч, про яку у той час не повідомлялося публічно, як "пряме продовження" розмови президента (Трампа - ред.) із Зеленським про "розглянуті ними справи", - йдеться в тексті.

За словами інформатора, у адвоката Трампа також могли бути й інші контакти.

"Окремо кілька посадових осіб США сказали мені, що Джуліані, за повідомленнями, у приватному порядку зв'язався з різними іншими радниками Зеленського, включаючи керівника Офісу Андрія Богдана та виконуючого обов'язки (на той час - ред.) голови Служби безпеки України Івана Баканова. Я не знаю, чи зустрічалися ці посадові особи з Джуліані або розмовляли з ним, але кілька офіційних осіб США повідомили мені, що Єрмак і Баканов мали намір поїхати до Вашингтона в середині серпня", - повідомив інформатор.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування стосовно свого політичного опонента Джо Байдена.