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Інформатор розповів про можливі контакти Джуліані з Богданом, Єрмаком і Бакановим

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Особистий адвокат президента США Руді Джуліані після телефонної розмови українського і американського лідерів Володимира Зеленського і Дональда Трампа нібито зв'язувався з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і головою СБУ Іваном Бакановим у приватному порядку, а також їздив у Мадрид для особистої зустрічі з радником Зеленського Андрієм Єрмаком. Про це йдеться у скарзі інформатора, опублікованій сьогодні комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США, передає УНН.

Інформатор розповів про можливі контакти Джуліані з Богданом, Єрмаком і Бакановим

"Я також дізнався від кількох посадових осіб США, що, за повідомленнями, приблизно 2 серпня Джуліані відправився в Мадрид, щоб зустрітися з одним з радників президента Зеленського, Андрієм Єрмаком. Офіційні представники США охарактеризували цю зустріч, про яку у той час не повідомлялося публічно, як "пряме продовження" розмови президента (Трампа - ред.) із Зеленським про "розглянуті ними справи", - йдеться в тексті.

За словами інформатора, у адвоката Трампа також могли бути й інші контакти.

"Окремо кілька посадових осіб США сказали мені, що Джуліані, за повідомленнями, у приватному порядку зв'язався з різними іншими радниками Зеленського, включаючи керівника Офісу Андрія Богдана та виконуючого обов'язки (на той час - ред.) голови Служби безпеки України Івана Баканова. Я не знаю, чи зустрічалися ці посадові особи з Джуліані або розмовляли з ним, але кілька офіційних осіб США повідомили мені, що Єрмак і Баканов мали намір поїхати до Вашингтона в середині серпня", - повідомив інформатор.

Нагадаємо, напередодні Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування стосовно свого політичного опонента Джо Байдена.

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