WP: Волкер заявив, що закликав Джуліані до обережності з українськими джерелами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Екс-спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час свідчень в Палаті представників Конгресу заявив, що радив адвокату глави Білого дому Дональда Трампа Рудольфу Джуліані обережніше ставитися до інформації своїх українських джерел в розслідуванні діяльності колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post і її два джерела.
"Волкер розповів, що застерігав Джуліані від отримання що не викликає довіру інформації від українських політичних фігур про діяльність Байдена і його сина в Україні, - наводить видання слова учасників засідання на умовах анонімності. - Волкер закликав адвоката Трампа бути обережніше з джерелами, включаючи колишнього генпрокурора України (Віктора Шокіна)".
Крім того, стверджується, що колишній спецпредставник і інші співробітники Держдепартаменту рекомендували українським політикам уникати американських колег, інакше, у разі звинувачень у втручанні, це зашкодить Україні в довгостроковій перспективі.
За словами конгресмена-республіканця від Огайо Джима Джордана, нічого з того, що сказав Волкер, не підтверджує заяв глави спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа (демократ від штату Каліфорнія).
Нагадаємо, Курт Волкер, який пішов у відставку з поста спеціального посланника в Україні минулого тижня, прийшов дати свідчення в Комітет розвідки, нагляду і закордонних справ Палати представників.