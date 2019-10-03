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WP: Волкер заявив, що закликав Джуліані до обережності з українськими джерелами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Екс-спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час свідчень в Палаті представників Конгресу заявив, що радив адвокату глави Білого дому Дональда Трампа Рудольфу Джуліані обережніше ставитися до інформації своїх українських джерел в розслідуванні діяльності колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post і її два джерела.

WP: Волкер заявив, що закликав Джуліані до обережності з українськими джерелами

"Волкер розповів, що застерігав Джуліані від отримання що не викликає довіру інформації від українських політичних фігур про діяльність Байдена і його сина в Україні, - наводить видання слова учасників засідання на умовах анонімності. - Волкер закликав адвоката Трампа бути обережніше з джерелами, включаючи колишнього генпрокурора України (Віктора Шокіна)".

Крім того, стверджується, що колишній спецпредставник і інші співробітники Держдепартаменту рекомендували українським політикам уникати американських колег, інакше, у разі звинувачень у втручанні, це зашкодить Україні в довгостроковій перспективі.

За словами конгресмена-республіканця від Огайо Джима Джордана, нічого з того, що сказав Волкер, не підтверджує заяв глави спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа (демократ від штату Каліфорнія).

Нагадаємо, Курт Волкер, який пішов у відставку з поста спеціального посланника в Україні минулого тижня, прийшов дати свідчення в Комітет розвідки, нагляду і закордонних справ Палати представників.

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