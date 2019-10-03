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WP: Волкер заявил, что призывал Джулиани к осторожности с украинскими источниками

Киев • УНН

 • 10326 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе показаний в Палате представителей Конгресса заявил, что советовал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожнее относиться к информации своих украинских источников в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в Украине. Об это сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post и ее два источника.

WP: Волкер заявил, что призывал Джулиани к осторожности с украинскими источниками

"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани от получения не вызывающей доверие информации от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына на Украине, - приводит издание слова участников заседания на условиях анонимности. - Волкер призывал адвоката Трампа быть осторожнее с источниками, включая бывшего генпрокурора Украины (Виктора Шокина)".

Кроме того, утверждается, что бывший спецпредставитель и другие сотрудники Госдепартамента рекомендовали украинским политикам избегать американских коллег, иначе, в случае обвинений во вмешательстве, это навредит Украине в долгосрочной перспективе.

По словам конгрессмена-республиканца от Огайо Джима Джордана, ничего из того, что сказал Волкер, не подтверждает заявлений главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния).

Напомним, Курт Волкер, который ушел в отставку с поста специального посланника в Украине на прошлой неделе, пришел дать показания в Комитет разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты представителей.

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