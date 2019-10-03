Курт Волкер прибув для надання свідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Курт Волкер, який пішов у відставку з поста спеціального посланника в Україні минулого тижня, прийшов дати свідчення в Комітет розвідки, нагляду і закордонних справ Палати представників. Про це повідомляє Abc news, передає УНН.
"Його свідчення будуть зосереджені на підривній скарзі інформатора, який стверджує, що президент Дональд Трамп наказав державним чиновникам працювати з Україною для переслідування політичних суперників", - сказано в повідомленні.
Зараз Волкер залучений в полеміку з приводу імпічменту у зв'язку з його очевидними зусиллями зі сприяння в організації зустрічі Трампа з президентом України. Його свідчення в четвер є новими в загальній полеміці.
Волкер прибув в якості першого свідка для дачі показань на Капітолійський пагорб, незважаючи на відмову державного секретаря Майка Помпео дати свідчення в Державному департаменті.
Нагадаємо, раніше Волкер погодився дати свідчення в Конгресі.
Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 Джо Байдена.
25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.