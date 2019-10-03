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Курт Волкер прибув для надання свідчень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Курт Волкер, який пішов у відставку з поста спеціального посланника в Україні минулого тижня, прийшов дати свідчення в Комітет розвідки, нагляду і закордонних справ Палати представників. Про це повідомляє Abc news, передає УНН.

Курт Волкер прибув для надання свідчень

"Його свідчення будуть зосереджені на підривній скарзі інформатора, який стверджує, що президент Дональд Трамп наказав державним чиновникам працювати з Україною для переслідування політичних суперників", - сказано в повідомленні.

Зараз Волкер залучений в полеміку з приводу імпічменту у зв'язку з його очевидними зусиллями зі сприяння в організації зустрічі Трампа з президентом України. Його свідчення в четвер є новими в загальній полеміці.

Волкер прибув в якості першого свідка для дачі показань на Капітолійський пагорб, незважаючи на відмову державного секретаря Майка Помпео дати свідчення в Державному департаменті.

Нагадаємо, раніше Волкер погодився дати свідчення в Конгресі.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив розшифровку розмови Трампа і Зеленського.

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