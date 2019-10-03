Курт Волкер прибыл для дачи показаний
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Курт Волкер, который ушел в отставку с поста специального посланника в Украине на прошлой неделе, пришел дать показания в Комитет разведки, надзора и иностранных дел Палаты представителей. Об этом сообщает Abc news, передает УНН.
“Его показания будут сосредоточены на подрывной жалобе информатора, утверждающего, что президент Дональд Трамп приказал государственным чиновникам работать с Украиной для преследования политических соперников”, — сказано в сообщении.
Сейчас Волкер вовлечен в полемику по поводу импичмента в связи с его очевидными усилиями по содействию в организации встречи Трампа с президентом Украины. Его показания в четверг являются новыми в общей полемике.
Волкер прибыл в качестве первого свидетеля для дачи показаний на Капитолийский холм, несмотря на отказ государственного секретаря Майка Помпео дать показания в Государственном департаменте.
Напомним, ранее Волкер согласился дать показания в Конгрессе.
Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о то, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.