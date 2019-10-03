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Курт Волкер прибыл для дачи показаний

Киев • УНН

 • 11527 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Курт Волкер, который ушел в отставку с поста специального посланника в Украине на прошлой неделе, пришел дать показания в Комитет разведки, надзора и иностранных дел Палаты представителей. Об этом сообщает Abc news, передает УНН.

Курт Волкер прибыл для дачи показаний

“Его показания будут сосредоточены на подрывной жалобе информатора, утверждающего, что президент Дональд Трамп приказал государственным чиновникам работать с Украиной для преследования политических соперников”, — сказано в сообщении.

Сейчас Волкер вовлечен в полемику по поводу импичмента в связи с его очевидными усилиями по содействию в организации встречи Трампа с президентом Украины. Его показания в четверг являются новыми в общей полемике.

Волкер прибыл в качестве первого свидетеля для дачи показаний на Капитолийский холм, несмотря на отказ государственного секретаря Майка Помпео дать показания в Государственном департаменте.

Напомним, ранее Волкер согласился дать показания в Конгрессе.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о то, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского. 

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