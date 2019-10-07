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Йованович погодилася свідчити в Конгресі США в рамках оголошення імпічмента Трампу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колишній посол США в Україні Марі Йованович, що займала цю посаду у 2016-2019 роках, дала згоду на те, щоб дати свідчення у Конгресі США в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Йованович погодилася свідчити в Конгресі США в рамках оголошення імпічмента Трампу

“На сьогоднішній день Йованович втягнута в розслідування, що було ініційовано контрольованою демократами Палатою представників про те, чи слід знімати Дональда Трампа з посади президента США за тиск на його українського колегу Володимира Зеленського... Вона погодилася дати свідчення комітетам Конгресу 11 жовтня”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Йованович була учасницею скандала, в якому колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що посол США передала йому список “недоторканих”. Після чого Держдеп США назвав слова Луценка про “список недоторканних” вигадкою, а у самого Луценко заявили, що список “недоторканих”, який передала посол США, був усним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: юрист Трампа інтригами домагався звільнення посла США в Україні Йованович

На тлі цих та інших політичних скандалів Посол США в Україні Марі Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня.

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