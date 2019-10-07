Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе США в рамках объявления импичмента Трампу

“На сегодняшний день Йованович втянута в расследование, которое было инициировано контролируемой демократами Палатой представителей о том, следует ли снимать Дональда Трампа с поста президента США за давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского... Она согласилась дать показания комитетам Конгресса 11 октября”, — говорится в сообщении.

Ранее Йованович была участницей скандала, в котором бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США передала ему список “неприкасаемых”. После чего Госдеп США назвал слова Луценко про “список неприкасаемых” выдумкой, а у самого Луценко заявили, что список “неприкасаемых”, который передала посол США, был устным.

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На фоне этих и других политических скандалов Посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своем посту 20 мая.