Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе США в рамках объявления импичмента Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Бывший посол США в Украине Мари Йованович, занимавшая эту должность в 2016-2019 годах, дала согласие на дачу показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“На сегодняшний день Йованович втянута в расследование, которое было инициировано контролируемой демократами Палатой представителей о том, следует ли снимать Дональда Трампа с поста президента США за давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского... Она согласилась дать показания комитетам Конгресса 11 октября”, — говорится в сообщении.
Ранее Йованович была участницей скандала, в котором бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США передала ему список “неприкасаемых”. После чего Госдеп США назвал слова Луценко про “список неприкасаемых” выдумкой, а у самого Луценко заявили, что список “неприкасаемых”, который передала посол США, был устным.
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На фоне этих и других политических скандалов Посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своем посту 20 мая.