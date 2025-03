Марі Йованович завершує каденцію посла США в Україні

“Посол Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві — оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США”, — йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Нагадаємо, що в березні генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill заявив, що Йованович вже під час першої зустрічі дала йому список тих осіб, кого не слід притягати до відповідальності. Посольство США в Україні заявило, що його слова не відповідають дійсності. Державний департамент США також заперечив цю інформацію та назвав її вигідною корумпованим діячам для дискредитації посолки.

Як повідомляв УНН, державний департамент США запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 роках, стати тимчасовим повіреним в Україні. Як припускають ЗМІ, тимчасовий повірений орієнтовно керуватиме американським посольством щонайменше рік, а то і до самих президентських виборів в США в 2020 році.

As Ambassador Yovanovitch concludes her diplomatic assignment in Kyiv, look back on her three years of work in Ukraine to advance #USUkrainePartnership! pic.twitter.com/GucjKErNDR

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 травня 2019 р.