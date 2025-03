Мари Йованович завершает каденцию посла США в Украине

"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве - оглянемся и пересмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США", - говорится в обнародованном сообщении.

Напомним, что в марте генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович уже во время первой встречи дала ему список тех лиц, кого не следует привлекать к ответственности. Посольство США в Украине заявил, что его слова не соответствуют действительности. Государственный департамент США также возразил эту информацию и назвал ее выгодной коррумпированным деятелям для дискредитации посолки.

Как сообщал УНН, государственный департамент США предложил Уильяму Тейлору, который работал послом в Киеве в 2006-2009 годах, стать временным поверенным в Украине. Как предполагают СМИ, временный поверенный ориентировочно будет руководить американским посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов в США в 2020 году.

As Ambassador Yovanovitch concludes her diplomatic assignment in Kyiv , look back on her three years of work in Ukraine to advance #USUkrainePartnership ! pic.twitter.com/GucjKErNDR

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 мая 2019