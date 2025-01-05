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В возрасте 47 лет умер известный американский режиссер Джефф Баэна

В возрасте 47 лет умер известный американский режиссер Джефф Баэна

Киев  •  УНН

 • 9859 просмотра

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47-летний американский режиссер Джефф Баэна умер в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Он был известен фильмами «Если твоя девушка - зомби» и «Маленькие часы», а также браком с актрисой Обри Плаза.

На 47-м году жизни скончался Джефф Баэна - американский режиссер, известный по фильмам «Если твоя девушка - зомби» и «Маленькие часы», а также муж актрисы Обри Плазы.

Пишет NME, передает УНН.

Детали

Как сообщило Бюро судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, тело Баэны обнаружили в пятницу, 3 января, в его резиденции в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не разглашается.

Но СМИ пишут о самоубийстве. Джефф Баэна был автором и режиссером фильмов, в которых часто снималась его жена Обри Плаза, в частности в комедии о зомби «Если твоя девушка - зомби» (2014) и средневековой черной комедии «Маленькие часы» (2017).

Их роман начался в 2011 году, а в 2020-м пара тайно поженилась, сообщив об этом публично только через год. Кроме этих лент, Баэна также снял черную комедию «Кружи меня» (2022), которая стала его последней работой. В обоих фильмах главную роль сыграла актриса Элисон Брей.

Справка

Джефф Баэна окончил Нью-Йоркский университет по специальности «кинематография».

Свою карьеру он начинал как ассистент режиссера Роберта Земекиса («Форрест Гамп»), а затем стал соавтором сценария к независимой черной комедии «I Heart Huckabee» (2004), которую создал вместе с Дэвидом О. Расселлом. Фильм «Если твоя девушка - зомби» получил положительные отзывы кинокритиков.

Британское издание NME оценило ленту в 3,5 звезды, отметив ее оригинальный подход к жанру комедий о зомби:

Фильм Баэны сочетает кровавые сцены, юмор и неожиданную романтику, создавая интересный опыт для поклонников жанра

У Джеффа Баэна остались его жена Обри Плаза, мать Барбара Штерн, отчим Роджер Штерн, отец Скотт Баэна, мачеха Мишель Баэна и брат Брэд.

Напомним,

Бенджи Грегори, который в детстве сыграл в известном телесериале 1980-х «Альф», умер в возрасте 46 лет. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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