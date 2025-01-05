У віці 47 років помер відомий американський режисер Джефф Баена
Київ • УНН
47-річний американський режисер Джефф Баена помер у своїй резиденції в Лос-Анджелесі. Він був відомий фільмами "Якщо твоя дівчина — зомбі" та "Маленькі години", а також шлюбом з акторкою Обрі Плаза.
На 47-му році життя помер Джефф Баена — американський режисер, відомий за фільмами "Якщо твоя дівчина — зомбі" та "Маленькі години", а також чоловік акторки Обрі Плази.
Пише NME, передає УНН.
Деталі
Як повідомило Бюро судмедекспертизи округу Лос-Анджелес, тіло Баени виявили в п’ятницю, 3 січня, у його резиденції в Лос-Анджелесі. Причину смерті наразі не розголошують.
Але ЗМІ пишуть про самогубство. Джефф Баена був автором і режисером фільмів, у яких часто знімалася його дружина Обрі Плаза, зокрема у комедії про зомбі "Якщо твоя дівчина — зомбі" (2014) і середньовічній чорній комедії "Маленькі години" (2017).
Їхній роман розпочався у 2011 році, а в 2020-му пара потай одружилася, повідомивши про це публічно лише через рік. Окрім цих стрічок, Баена також зняв чорну комедію "Кружляй мене" (2022), яка стала його останньою роботою. В обох фільмах головну роль зіграла акторка Елісон Брій.
Довідка
Джефф Баена закінчив Нью-Йоркський університет за спеціальністю "кінематографія".
Свою кар’єру він починав як асистент режисера Роберта Земекіса ("Форрест Ґамп"), а згодом став співавтором сценарію до незалежної чорної комедії "I Heart Huckabee" (2004), яку створив разом із Девідом О. Расселлом. Фільм "Якщо твоя дівчина - зомбі" отримав позитивні відгуки кінокритиків.
Британське видання NME оцінило стрічку в 3,5 зірки, відзначивши її оригінальний підхід до жанру комедій про зомбі:
Фільм Баени поєднує криваві сцени, гумор і несподівану романтику, створюючи цікавий досвід для шанувальників жанру
У Джеффа Баена залишились його дружина Обрі Плаза, мати Барбара Штерн, вітчим Роджер Штерн, батько Скотт Баена, мачуха Мішель Баена та брат Бред.
Нагадаємо
Бенджі Грегорі, який у дитинстві зіграв у відомому телесеріалі 1980-х "Альф", помер у віці 46 років.