Харьков на границе двух районов атакован вражеским дроном «молния» - Терехов
Киев • УНН
На границе Киевского и Салтовского районов Харькова зафиксирован прилет российского беспилотника «Молния». По информации городского головы Игоря Терехова, в результате атаки пострадавших нет.
Около 14:45 на пересечении Салтовского и Киевского районов Харькова зафиксировали прилет российского дрона.
Передает УНН со ссылкой на страницу мэра Харькова Игоря Терехова в соцсети.
Есть прилет БПЛА, предварительно "Молнии". На границе Киевского и Салтовского районов. По имеющейся на данный момент информации - без пострадавших.
Дополнение
По уточненной информации, в результате прилета БПЛА повреждения получил частный дом, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним,
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