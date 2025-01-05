Харків на межі двох районів атаковано ворожим дроном "молнія" - Терехов
Київ • УНН
На межі Київського та Салтівського районів Харкова зафіксовано приліт російського безпілотника "Молнія". За інформацією міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждалих немає.
Близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт російського дрону.
Передає УНН із посиланням на сторінку мера Харкова Ігоря Терехова у соцмережі.
Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих.
Доповнення
За уточненою інформацією, внаслідок приліту БПЛА пошкоджень зазнав приватний будинок, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо
Внаслідок ранкового обстрілу в Богодухові загорівся ангар цивільного підприємства. За минулу добу окупанти також атакували села в трьох районах Харківщини, пошкодивши будівлі та інфраструктуру.
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