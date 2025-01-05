Харків на межі двох районів атаковано ворожим дроном "молнія" - Терехов

Близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт російського дрону.

Передає УНН із посиланням на сторінку мера Харкова Ігоря Терехова у соцмережі.

Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнії". На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих.