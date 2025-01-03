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Війська рф вранці атакували Богодухів на Харківщині: що відомо

Київ • УНН

 • 25392 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу в Богодухові загорівся ангар цивільного підприємства. За минулу добу окупанти також атакували села в трьох районах Харківщини, пошкодивши будівлі та інфраструктуру.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Богодухів у Харківській області, сталася пожежа в ангарі цивільного підприємства, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"3 січня, 07:22, Богодухів. Внаслідок обстрілу горить ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

З його слів, протягом доби ударів рф по місту Харків не зафіксовано. Але за 2 січня ворожі обстріли фіксували у трьох районах Харківщини:

  • 21:16, Богодухівський р-н, село Золочів. Влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі.
    • 16:10, Богодухівський р-н, село Окіп. Влучання двох КАБів по відкритій території за межами села. Без руйнувань.
      • 12:43, Ізюмський район, село Борова. Стався обстріл в центрі селища. Пошкоджено екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивна та інша інфраструктури.
        • 12:25, Харківський р-н, село Борщова, поблизу села зафіксовано два влучання в землю.

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