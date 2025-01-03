Війська рф вранці атакували Богодухів на Харківщині: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу в Богодухові загорівся ангар цивільного підприємства. За минулу добу окупанти також атакували села в трьох районах Харківщини, пошкодивши будівлі та інфраструктуру.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли Богодухів у Харківській області, сталася пожежа в ангарі цивільного підприємства, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
"3 січня, 07:22, Богодухів. Внаслідок обстрілу горить ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо без постраждалих", - повідомив Синєгубов.
З його слів, протягом доби ударів рф по місту Харків не зафіксовано. Але за 2 січня ворожі обстріли фіксували у трьох районах Харківщини:
- 21:16, Богодухівський р-н, село Золочів. Влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі.
- 16:10, Богодухівський р-н, село Окіп. Влучання двох КАБів по відкритій території за межами села. Без руйнувань.
- 12:43, Ізюмський район, село Борова. Стався обстріл в центрі селища. Пошкоджено екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивна та інша інфраструктури.
- 12:25, Харківський р-н, село Борщова, поблизу села зафіксовано два влучання в землю.
Зрив операцій по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя: Зеленський назвав одне з важливих досягнень України у 2024 році 02.01.25, 21:45 • 35072 перегляди