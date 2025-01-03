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Войска рф утром атаковали Богодухов в Харьковской области: что известно

Войска рф утром атаковали Богодухов в Харьковской области: что известно

Киев  •  УНН

 • 7537 просмотра

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В результате утреннего обстрела в Богодухове загорелся ангар гражданского предприятия. За минувшие сутки оккупанты также атаковали села в трех районах Харьковщины, повредив здания и инфраструктуру.

Российские войска сегодня утром обстреляли Богодухов в Харьковской области, произошел пожар в ангаре гражданского предприятия, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"3 января, 07:22, Богодухов. В результате обстрела горит ангарное помещение гражданского предприятия. Предварительно без пострадавших", - сообщил Синегубов.

По его словам, в течение суток ударов рф по городу Харьков не зафиксировано. Но за 2 января вражеские обстрелы фиксировали в трех районах Харьковщины:

  • 21:16, Богодуховский р-н, село Золочев. Попадание на открытой территории. Повреждены 5 частных домовладений, хозяйственная постройка и энергосети.
    • 16:10, Богодуховский р-н, село Окип. Попадание двух КАБов по открытой территории за пределами села. Без разрушений.
      • 12:43, Изюмский район, село Боровая. Произошел обстрел в центре поселка. Поврежден экскаватор, здание образовательного учреждения, спортивная и другая инфраструктуры.
        • 12:25, Харьковский р-н, село Борщева, вблизи села зафиксировано два попадания в землю.

          Срыв операций по оккупации Харькова, Сум и Запорожья: Зеленский назвал одно из важных достижений Украины в 2024 году2 янв. 2025, 19:45 • 29217 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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