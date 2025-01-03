Войска рф утром атаковали Богодухов в Харьковской области: что известно
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела в Богодухове загорелся ангар гражданского предприятия. За минувшие сутки оккупанты также атаковали села в трех районах Харьковщины, повредив здания и инфраструктуру.
Российские войска сегодня утром обстреляли Богодухов в Харьковской области, произошел пожар в ангаре гражданского предприятия, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"3 января, 07:22, Богодухов. В результате обстрела горит ангарное помещение гражданского предприятия. Предварительно без пострадавших", - сообщил Синегубов.
По его словам, в течение суток ударов рф по городу Харьков не зафиксировано. Но за 2 января вражеские обстрелы фиксировали в трех районах Харьковщины:
- 21:16, Богодуховский р-н, село Золочев. Попадание на открытой территории. Повреждены 5 частных домовладений, хозяйственная постройка и энергосети.
- 16:10, Богодуховский р-н, село Окип. Попадание двух КАБов по открытой территории за пределами села. Без разрушений.
- 12:43, Изюмский район, село Боровая. Произошел обстрел в центре поселка. Поврежден экскаватор, здание образовательного учреждения, спортивная и другая инфраструктуры.
- 12:25, Харьковский р-н, село Борщева, вблизи села зафиксировано два попадания в землю.
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