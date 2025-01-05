На Харківщині горів психоневрологічний інтернат: постраждало 6 людей
Київ • УНН
У психоневрологічному інтернаті міста Південне сталася пожежа на другому поверсі. Шестеро людей постраждали, один отримав 90% опіків тіла, п'ятеро отруїлися чадним газом.
Під час пожежі у психоневрологічному інтернаті міста Південне Харківської області постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Пожежа сталася сьогодні о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в м. Південне,
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Зазначається, що горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 кв. м.
Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.
О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється, - додали у ДСНС.
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