На Харьковщине горел психоневрологический интернат: пострадали 6 человек
Киев • УНН
В психоневрологическом интернате города Южное произошел пожар на втором этаже. Шесть человек пострадали, один получил 90% ожогов тела, пятеро отравились угарным газом.
Во время пожара в психоневрологическом интернате города Южное Харьковской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Пожар произошел сегодня в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в г. Южное,
Детали
Отмечается, что горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания 2 кв. м.
Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
В 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали. Причина устанавливается, - добавили в ГСЧС.
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