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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине горел психоневрологический интернат: пострадали 6 человек

На Харьковщине горел психоневрологический интернат: пострадали 6 человек

Киев  •  УНН

 • 2130 просмотра

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В психоневрологическом интернате города Южное произошел пожар на втором этаже. Шесть человек пострадали, один получил 90% ожогов тела, пятеро отравились угарным газом.

Во время пожара в психоневрологическом интернате города Южное Харьковской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Пожар произошел сегодня в 21:44 в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в г. Южное,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что горел матрас и вещи в комнате на втором этаже. Площадь возгорания  2 кв. м.

Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили  отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

В 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали. Причина устанавливается, - добавили в ГСЧС.

Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок1 дек. 2024, 22:06 • 92159 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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