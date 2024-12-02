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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

Киев  •  УНН

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В четыре этажном коттедже в Шевченковском районе Киева произошел пожар, во время которого спасли 11 человек. Один человек получил травмы, а ребенка эвакуировали через окно четвертого этажа.

В Киеве во время пожара спасатели спасли 11 человек, среди них ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

1 декабря в 21:32 в Шевченковском районе столицы произошел пожар в четырехэтажном коттедже квартирного типа. Возгорание возникло на первом этаже здания. 

Во время тушения пожара пожарные спасли 11 человек. Среди них ребенка, которого чрезвычайники эвакуировали через окно четвертого этажа. Одна из спасенных лиц получила травмы и нуждалась в медицинской помощи. 

Пожар удалось локализовать и ликвидировать в течение 19 минут – в 21:51. сейчас причины возгорания выясняют правоохранители. 

В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина27 янв. 2024, 12:00 • 69851 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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