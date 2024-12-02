Пожар в столице: чрезвычайники спасли 11 человек, среди них ребенок

В Киеве во время пожара спасатели спасли 11 человек, среди них ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

1 декабря в 21:32 в Шевченковском районе столицы произошел пожар в четырехэтажном коттедже квартирного типа. Возгорание возникло на первом этаже здания.

Во время тушения пожара пожарные спасли 11 человек. Среди них ребенка, которого чрезвычайники эвакуировали через окно четвертого этажа. Одна из спасенных лиц получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать в течение 19 минут – в 21:51. сейчас причины возгорания выясняют правоохранители.

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