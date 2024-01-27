В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина
Киев • УНН
Сегодня утром произошел пожар в 9-этажном жилом доме в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но одна женщина, которую эвакуировали с 3-го этажа, умерла позже в карете скорой помощи.
Сегодня утром горел многоэтажный дом в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но впоследствии одна из спасенных умерла. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.
Детали
Сегодня в 07:46 в столичную службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по улице Андрея Малышко. На месте происшествия, спасатели установили, что горит квартира на 3 этаже 9-этажного жилого дома.
В ходе тушения, с 3 этажа, с помощью автолестницы было эвакуировано женщину, и передано медикам. К сожалению, в карете скорой помощи женщина умерла. Также с верхних этажей было эвакуировано 5 человек.
В 08:44 пожар ликвидировали. Теперь правоохранители будут устанавливать причину и обстоятельства возникновения пожара.
Напомним
Вчера в многоэтажке в Броварах Киевской области горела квартира. Известно об одной пострадавшей.
На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина25 январь 2024, 14:15 • 23514 просмотров
В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина
Сегодня утром произошел пожар в 9-этажном жилом доме в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но одна женщина, которую эвакуировали с 3-го этажа, умерла позже в карете скорой помощи.
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