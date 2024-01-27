В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина

Сегодня утром горел многоэтажный дом в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но впоследствии одна из спасенных умерла. Об этом сообщила ГСЧС, передает УНН.

Детали

Сегодня в 07:46 в столичную службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по улице Андрея Малышко. На месте происшествия, спасатели установили, что горит квартира на 3 этаже 9-этажного жилого дома.

В ходе тушения, с 3 этажа, с помощью автолестницы было эвакуировано женщину, и передано медикам. К сожалению, в карете скорой помощи женщина умерла. Также с верхних этажей было эвакуировано 5 человек. - резюмировали в ГСЧС.

В 08:44 пожар ликвидировали. Теперь правоохранители будут устанавливать причину и обстоятельства возникновения пожара.

Напомним

Вчера в многоэтажке в Броварах Киевской области горела квартира. Известно об одной пострадавшей.

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