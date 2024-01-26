У Броварах на Київщині горить багатоповерхівка, є постраждала
Київ • УНН
У багатоповерхівці в Броварах Київської області горить квартира, відома одна жертва - власник квартири. Причина пожежі наразі з'ясовується, а зусилля з гасіння тривають.
У п’ятницю ввечері, 26 січня, до поліцейських надійшло повідомлення про загорання в одній з квартир у Броварах на Київщині. Про це повідомили у поліції регіону, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що пожежа виникла на 15-му поверсі по вулиці Чорних Запорожців. Наразі пожежники приборкують вогонь. На даний час відомо про одну потерпілу — це власниця квартири.
Причини займання встановлюються.
На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік25.01.24, 16:15 • 25941 перегляд
На місці працює слідчо-оперативна група Броварського управління поліції Київщини та працівники ДСНС.